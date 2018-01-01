Реканати. Марченко выбыл в 1/4 финала парного турнира

Сегодня, 09:11 0 | Теннис

В Реканати (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Guzzini Challenger с призовым фондом € 46,600 в парном разряде проходили матчи 1/4 финала.



Украинец Илья Марченко (0 в парном рейтинге ATP) и его напарник из Австрии Юрий Родионов (279) проиграли лидерам посева - чилийцу Хансу Подлипнику-Кастильо (101) и австрийцу Тристану-Самуэлю Вайссборну (103) со счетом 2:6, 4:6.

За 57 минут, проведенных на корте, Марченко и Родионов не сумели реализовать ни одного из двух имевшихся у них брейк-пойнтов, а их соперники реализовали три из восьми. Илья и Юрий выполнили два эйса и допустили три двойные ошибки, против одного эйса и двух двойных у Подлипника-Кастильо и Вайссборна.



Напомним, в одиночном разряде Марченко завершил выступление во втором круге после В Реканати (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Guzzini Challenger с призовым фондом € 46,600 в парном разряде проходили матчи 1/4 финала.Украинец(0 в парном рейтинге ATP) и его напарник из Австрии(279) проиграли лидерам посева - чилийцу Хансу Подлипнику-Кастильо (101) и австрийцу Тристану-Самуэлю Вайссборну (103) со счетом 2:6, 4:6.За 57 минут, проведенных на корте, Марченко и Родионов не сумели реализовать ни одного из двух имевшихся у них брейк-пойнтов, а их соперники реализовали три из восьми. Илья и Юрий выполнили два эйса и допустили три двойные ошибки, против одного эйса и двух двойных у Подлипника-Кастильо и Вайссборна.Напомним, в одиночном разряде Марченко завершил выступление во втором круге после поражения от Сергея Стаховского.