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Реканати. Стаховский не пробился в 1/4 финала
Реканати. Стаховский не пробился в 1/4 финала. Фото БТУВ Реканати (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Guzzini Challenger  с призовым фондом € 46,600 в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.

136-я ракетка мира, 33-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под четвертым номером, уступил в трех сетах 28-летнему хорвату Виктору Галовичу (13), занимающему в рейтинге ATP 196-ю позицию. Поединок продолжался 2 часа и завершился в пользу хорвата со счетом 5:7, 6:3, 6:3.

По ходу встречи соперники имели по девять брейк—пойнтов, из которых Стаховский реализовал два, а Галович – четыре. Сергей выполнил одиннадцать эйсов и допустил пять двойных ошибок, а Виктор десять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.

Стаховский завершил выступление, заработав 7 рейтинговых очков и € 730 призовых. 

Галович за выход в полуфинал поспорит со словаком Лукашем Лацко (6), который победил Эмилио Гомеса (12) из Эквадора  - 7:6(6), 4:6, 6:3.

Теннис. ATP Challenger Tour - Guzzini Challenger . Реканати (Италия). Хард. Призовой фонд € 46,600. Одиночный разряд. 48 участников.
Третий круг
Виктор Галович (Хорватия, 13) – Сергей Стаховский (Украина, 4) – 5:7, 6:3, 6:3
Лукаш Лацко (Словакия (6) – Эмилио Гомес (Эквадор, 12) – 7:6(6), 4:6, 6:3
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