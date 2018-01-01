Реканати. Стаховский не пробился в 1/4 финала

Теннис. ATP Challenger Tour - Guzzini Challenger . Реканати (Италия). Хард. Призовой фонд € 46,600. Одиночный разряд. 48 участников.

В Реканати (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Guzzini Challenger с призовым фондом € 46,600 в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.136-я ракетка мира, 33-летний украинец, посеянный под четвертым номером, уступил в трех сетах 28-летнему хорвату(13), занимающему в рейтинге ATP 196-ю позицию. Поединок продолжался 2 часа и завершился в пользу хорвата со счетом 5:7, 6:3, 6:3.По ходу встречи соперники имели по девять брейк—пойнтов, из которых Стаховский реализовал два, а Галович – четыре. Сергей выполнил одиннадцать эйсов и допустил пять двойных ошибок, а Виктор десять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.Стаховский завершил выступление, заработав 7 рейтинговых очков и € 730 призовых.Галович за выход в полуфинал поспорит со словаком(6), который победил(12) из Эквадора - 7:6(6), 4:6, 6:3.Виктор Галович (Хорватия, 13) – Сергей Стаховский (Украина, 4) – 5:7, 6:3, 6:3Лукаш Лацко (Словакия (6) – Эмилио Гомес (Эквадор, 12) – 7:6(6), 4:6, 6:3