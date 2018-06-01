Уимблдон. Молчанов и Зеленай проиграли на старте братья Брайанам

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец(65-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак(66) проиграли посеянным под седьмым номером американским братьям(1) и Бобу (31) Брайанам. Поединок продолжался 1 час 40 минут и завершился в пользу американцев со счетом 7:6(3), 6:4, 6:4.Молчанов и Зеленай на сумели реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов, а Брайаны реализовали два из пяти. Денис и Игор девять раз подали навылет и допустили три дворйыне ошибки, а Майк и Боб выполнили шесть эйсов при четырех двойных ошибках.