Уимблдон. Ястремская не прошла во второй круг в парном разряде

Вчера, 21:51 66 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в парном разряде у женщин проходят матчи первого круга.



Украинка Даяна Ястремская (147-я в парном рейтинге ATP) и ее напарница россиянка Анастасия Потапова (97) уступили американкам Дженнифер Брэйди (53) и Элисон Риске (71) со счетом 4:6, 3:6.



За 59 минут, проведенные на корте, Ястремская и Потапова не заработали ни одного брейк-пойнта, а их соперницы реализовали два брейк-пойнта из двух. Обе пары выполнили по три эйса и допустили по одной двойной ошибке.



В одиночном разряде Ястремская за выход в 1/8 финала сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии. В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в парном разряде у женщин проходят матчи первого круга.Украинкауступили американкам(53) и(71) со счетом 4:6, 3:6.За 59 минут, проведенные на корте, Ястремская и Потапова не заработали ни одного брейк-пойнта, а их соперницы реализовали два брейк-пойнта из двух. Обе пары выполнили по три эйса и допустили по одной двойной ошибке.В одиночном разряде Ястремская за выход в 1/8 финала сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.