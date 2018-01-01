Уимблдон. Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в парном разряде у женщин проходят матчи первого круга.Украинка(51-я в парном рейтинге WTA) со своей напарницей американкой(30) стартовали с победы над американкой(104) и немкой(197) со счетом 4:6, 6:0, 6:4.Матч продолжался 1 час 33 минуты. Киченок и Спирс реализовали семь брейк-пойнтов из одиннадцати, Кенин и Петкович – четыре из семи. На счету победительниц четыре эйса и восемь двойных ошибок, а их соперницы ни разу не подали навылет и совершили шесть двойных.Во втором круге Киченок и Спирс сыграют с посеянными под 12-м номером шведкой Йоханной Ларссон (28) и бельгийкой Кирстен Флипкенс (23).