На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уимблдон. Катерина Козлова выбывает в первом круге
Уимблдон. Катерина Козлова выбывает в первом кругеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.

66-я ракетка мира, 25-летняя украинка Катерина Козлова проиграла своей ровеснице из США Лорен Дэвис (LL), занимающей в рейтинге WTA 95-е место. Матч длился 1 час 13 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:3, 6:2.

Козлова выиграла три гейма на приеме и проиграла семь на своей подаче. На счету Катерины два эйса и три двойные ошибки, а Дэвис три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Украинка активно выиграла восемь розыгрышей и совершила 20 невынужденных ошибок, у американки 21/22 соответственно.

Во втором круге Дэвис сыграет или с действующей чемпионкой турнира немкой Анжеликой Кербер (5), или с ее соотечественницей Татьяной Марией.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Женщины. Первый круг.
Лорен Дэвис (США, LL) – Катерина Козлова (Украина) – 6:3, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Катерина Козлова проиграла Кужмовой и не сыграет со Свитолиной во втором круге
Уимблдон. Катерина Козлова не прошла во второй круг
Мальорка. Катерина Козлова зачехлила ракетку в первом круге
Ролан Гаррос. Козлова стартовала с победы над действующей чемпионкой турнира
Уимблдон. Катерина Бондаренко не смогла пробиться во второй круг и не сыграет с Мугурусой
Уимблдон. Катерина Козлова не пробилась в финальный раунд квалификации
Уимблдон. Макарова и Веснина сойдутся в 1/8 финала
Уимблдон. Квитова проиграла Макаровой во втором круге
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Уимблдон. Кербер начала защиту титула с победы
Уимблдон. Катерина Козлова выбывает в первом круге
Уимблдон. Цуренко не прошла во второй круг
Уимблдон-2019. Фабьяно – Циципас: обзор матча первого круга (Видео)
Уимблдон. Шестая ракетка Циципас не пробился во второй круг

Последние новости спорта

17:56

Ярослав Попович: Это уже не первый такой случай с Башенко. За такие слова - отставка 199 | Велоспорт

17:43

Ломаченко заработает рекордный гонорар в своей карьере 193 | Бокс

17:34

Игорь Жданов: Анна Соловей может рассчитывать на мою поддержку 164 | Велоспорт

17:23

Чемпионка Европейских игр и президент федерации велосспорта Украины поругались в фейсбуке 189 | Велоспорт

16:49

Уимблдон. Кербер начала защиту титула с победы 182 | Теннис

16:13

Уимблдон. Катерина Козлова выбывает в первом круге 125 | Теннис

15:57

Уимблдон. Цуренко не прошла во второй круг 162 | Теннис

14:59

Польша может отказаться от проведения Европейских игр-2023 163 | Новости спорта / Европейские игры

14:50

Grand Chess Tour. 2-й этап. Карлсен победил Накамуру в 6-м туре и другие результаты 144 | Шахматы

14:15

Эльянов обыграл Набати в восьмом раунде шахматного турнира в Израиле 181 | Шахматы

Все новости

ФОТО

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

ВИДЕО

Энтони Джошуа начал подготовку к реваншу с Энди Руисом (Видео)

Уимблдон-2019. Фабьяно – Циципас: обзор матча первого круга (Видео)

Уимблдон. Кори Гауфф – Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)

Уимблдон. Путинцева – Осака: обзор матча первого круга (Видео)

Истбурн. Тэйлор Фритц – Сэм Куэрри: обзор финального матча (Видео)

Истбурн. Каролина Плишкова – Анжелика Кербер: Обзор финального матча (Видео)

Боттас — про аварию: Неожиданно потерял заднюю часть машины (+Видео)



Топ-новости недели

Ярослава Магучих – третья в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в США
Сборная Украины третья в медальном зачете на Европейских играх-2019 в Минске
Формула-1. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Каратисты Анита Серегина и Станислав Горуна – чемпионы Европейских игр в Минске
Европейские игры. Елена Старикова – серебряный призер в гите


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2019 (45)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги