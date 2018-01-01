Уимблдон. Катерина Козлова выбывает в первом круге

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.66-я ракетка мира, 25-летняя украинкапроиграла своей ровеснице из США(LL), занимающей в рейтинге WTA 95-е место. Матч длился 1 час 13 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:3, 6:2.Козлова выиграла три гейма на приеме и проиграла семь на своей подаче. На счету Катерины два эйса и три двойные ошибки, а Дэвис три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Украинка активно выиграла восемь розыгрышей и совершила 20 невынужденных ошибок, у американки 21/22 соответственно.Во втором круге Дэвис сыграет или с действующей чемпионкой турнира немкой Анжеликой Кербер (5), или с ее соотечественницей Татьяной Марией.Лорен Дэвис (США, LL) – Катерина Козлова (Украина) – 6:3, 6:2