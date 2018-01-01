Уимблдон. Цуренко не прошла во второй круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.33-я ракетка мира, 30-летняя украинка, посеянная под 32-м номером, не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 33-летней чешке, занимающей в мировом рейтинге 54-е место. Поединок продолжался 1 час 11 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:3. 6:2.Цуренко не сумела заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Стрыкова реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных. Теннисистки выполнили по одному эйсу, при этом Леся допустила две двойные ошибки, а Барбора на подаче не ошибалась.Во втором круге Стрыкова сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) – Кэти Свон (Великобритания, WC).Барбора Стрыкова (Чехия) – Леся Цуренко (Украина, 32) – 6:3, 6:2