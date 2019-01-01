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Уимблдон-2019. Фабьяно – Циципас: обзор матча первого круга (Видео)
Шестая ракетка мира, 20-летней грек Стефанос Циципас (7) в первом раунде на Уимблдоне-2019 в Лондоне проиграл в пяти сетах 30-летнему итальянцу Томасу Фаббьяно, занимающему в рейтинге ATP 89-ю строчку.
Матч продолжался 3 часа 23 минуты и завершился в пользу итальянца со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:7(8), 6:3.

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