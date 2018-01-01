Уимблдон. Пятая ракетка Александр Зверев потерпел поражение на старте

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный

разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.Пятая ракетка мира, 22-летней немец, посеянный под шестым номером, потерпел поражение от прошедшего через квалификацию, 25-летнего чеха, занимающего в рейтинге ATP 96-ю позицию. Матч длился 2 часа 31 минуту и завершился в пользу чеха со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 7:5.Веселы выиграл пять геймов на подаче Зверева и проиграл один на своей. Иржи сделал семь эйсов, 46 виннесов и допустил семь двойных и 25 невынужденных ошибок. На счету Александра 24 эйса при четырех двойных ошибках и 49 виннерсов при 22-х невынужденных.Следующим соперником Веселы станет уругваец, который в первом круге в пяти сетах переигрализ Боснии и Герцеговины — 4:6, 7:6 (8), 2:6, 6:4, 6:2.Иржи Веселы (Чехия, Q) – Александр Зверев (Германия, 6) – 4:6, 6:3, 6:2, 7:5Пабло Куэвас (Уругвай) – Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) – 4:6, 7:6(8), 2:6, 6:4, 6:2