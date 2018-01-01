Уимблдон. Кори Гауфф – Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 09:29 0 | Теннис / Видео

Винус Уильямс в стартовом матче на Уимблдоне-2019 потерпела поражение от самой молодой участницы турнира, своей 15-летней соотечественницы, прошедшей через квалификацию Кори Гауфф, занимающей в рейтинге WTA 313-ю строчку.

Поединок длился 1 час 39 минут и завершился в пользу Гауфф со счетом



44-я ракетка мира, 39-летняя американкав стартовом матче на Уимблдоне-2019 потерпела поражение от самой молодой участницы турнира, своей 15-летней соотечественницы, прошедшей через квалификацию, занимающей в рейтинге WTA 313-ю строчку.Поединок длился 1 час 39 минут и завершился в пользу Гауфф со счетом 6:4, 6:4