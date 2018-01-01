Уимблдон. Джокович приступил к защите титула

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000.

Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира 32-летний серб(1) стартовал с победы над 35-летним немцем, занимающим в рейтинге ATP 57-е место, со счетом 6:3, 7:5, 6:3.За 2 часа 3 минуты игрового времени Джокович сделал шесть брейков и упустил две своих подачи. Соперники допустили по три двойные ошибки, при этом Новак выполнил 12 эйсов, а Кольшрайбер – девять. На счету Джоковича 37 виннерсов и 19 невынужденных ошибок против 22/29 соответственно у Филиппа.Во втором круге Джокович сыграет с американцем, который победилиз Туниса – 6:4, 6:1, 6:3.Новак Джокович (Сербия, 1) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 7:5, 6:3Денис Кудла (США) – Малек Жазири (Тунис) – 6:4, 6:1, 6:3