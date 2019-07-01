Уимблдон. Свитолина стартовала с победы над Гавриловой

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.Восьмая ракетка мира, 24-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, одержала победу над 25-летней представительницей Австралии, занимающей в мировом рейтинге 74-е место, со счетом 7:5, 6:0.За 1 час 5 минут, проведенные на корте, Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных, Гаврилова – один из двух. На счету Элины один эйс, 16 виннерсов, одна двойная и 14 невынужденных ошибок. Дарья навылет не подавала, активно выиграла 14 розыгрышей и допустила пять двойных и 22 невынужденные ошибки. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 7:3.Во втором круге соперницей Свитолиной будет россиянка, которая была сильнее немки– 6:4, 6:4.Элина Свитолина (Украина, 8) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:0Маргарита Гаспарян (Россия) – Анна-Лена-Фридзам (Германия, SR) – 6:4, 6:4