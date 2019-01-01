Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на три позиции

Сегодня, 10:03 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 1 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на три пункта и теперь занимает 136-е место.



Илья Марченко, занимает 385-ю строчку рейтинга.



В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 4770 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира итальянец Фабио Фоньини.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 01.07 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4405

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 4215

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3610

9 (9). Карен Хачанов (Олссия) – 2980

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785

…

136 (139). Сергей Стаховский (Украина) – 416

385 (384). Илья Марченко (Украина) – 43



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 1 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеподнялся на три пункта и теперь занимает 136-е место., занимает 385-ю строчку рейтинга.В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует серб, опережая испанцана 4770 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира итальянец Фабио Фоньини.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 66204 (4). Доминик Тим (Австрия) – 45955 (5). Александр Зверев (Германия) – 44056 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 42157 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 40408 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 36109 (9). Карен Хачанов (Олссия) – 298010 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785136 (139). Сергей Стаховский (Украина) – 416385 (384). Илья Марченко (Украина) – 43