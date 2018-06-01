Истбурн. Тэйлор Фритц – Сэм Куэрри: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 22:22 86 | Теннис / Видео

Тэйлор Фритц, занимающий в мировом рейтинге 42-е место, стал чемпионом турнира ATP250 - Nature Valley International в Истбурне (Великобритания), обыграв в финале 79-ю ракетку мира, 31-летнего соотечественника Сэма Куэрри со счетом

Тэйлор Фритц выиграл первый титул в карьере.



21-летний американец, занимающий в мировом рейтинге 42-е место, стал чемпионом турнира ATP250 - Nature Valley International в Истбурне (Великобритания), обыграв в финале 79-ю ракетку мира, 31-летнего соотечественникасо счетом 6:3, 6:4 . Поединок продолжался 1 час.Тэйлор Фритц выиграл первый титул в карьере.