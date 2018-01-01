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Истбурн. Тэйлор Фритц завоевал первый титул в Карьере, обыграв Куэрри
Истбурн. Тэйлор Фритц завоевал первый титул в Карьере, обыграв КуэрриВ Истбурне еликобритания) на турнире ATP250 - Nature Valley International с призовым фондом €745 880 состоял финальный матч.

21-летний американец Тэйлор Фритц, занимающий в мировом рейтинге 42-е место, обыграл в двух сетах 79-ю ракетку мира, 31-летнего соотечественника Сэма Куэрри со счетом 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час. Фритц сделал два брейк из трех возможных и отыграk единственный брейк-пойнт, имевшийся у Куэрри. На счету победителя шесть эйсов и две двойные ошибки, а Куэрри девять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Благодаря победе Тэйлор вышел в лидеры противостояния с Куэрри – 3:2.

Титул турнира в Истбурне стал для Фритца первым в карьере, принеся ему 250 очков в зачет рейтинга и $117,925 призовых.

 Теннис. ATP250 - Nature Valley International. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд €745 880. 28 участников. 
Финал 
Тэйлор Фритц (США) – Сэм Куэрри (США) – 6:3, 6:4


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