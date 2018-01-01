Истбурн. Тэйлор Фритц завоевал первый титул в Карьере, обыграв Куэрри

Теннис. ATP250 - Nature Valley International. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд €745 880. 28 участников.

В Истбурне еликобритания) на турнире ATP250 - Nature Valley International с призовым фондом €745 880 состоял финальный матч.21-летний американец, занимающий в мировом рейтинге 42-е место, обыграл в двух сетах 79-ю ракетку мира, 31-летнего соотечественникасо счетом 6:3, 6:4.Поединок продолжался 1 час. Фритц сделал два брейк из трех возможных и отыграk единственный брейк-пойнт, имевшийся у Куэрри. На счету победителя шесть эйсов и две двойные ошибки, а Куэрри девять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Благодаря победе Тэйлор вышел в лидеры противостояния с Куэрри – 3:2.Титул турнира в Истбурне стал для Фритца первым в карьере, принеся ему 250 очков в зачет рейтинга и $117,925 призовых.Тэйлор Фритц (США) – Сэм Куэрри (США) – 6:3, 6:4