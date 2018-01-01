Истбурн. Каролина Плишкова – Анжелика Кербер: Обзор финального матча (Видео)

Вчера, 16:54 141 | Теннис / Видео

Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, стала победительницей турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne, обыграв в финале 31-летнюю немку Анжелику Кербер (4/WС), занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счетом

Для Плишковой это третий титул в сезоне и 14-й в карьере.

Третья ракетка мира, 27-летняя чешка, посеянная под вторым номером, стала победительницей турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne, обыграв в финале 31-летнюю немку(4/WС), занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счетом 6:1, 6:4 Для Плишковой это третий титул в сезоне и 14-й в карьере.