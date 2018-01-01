Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Истбурне, обыграв Анжелику Кербер

Теннис. WTA. Premier - Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд €684.080. 28 участниц.

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900 состоялся финальный матч.Третья ракетка мира, 27-летняя чешка, посеянная под вторым номером, одержала победу над 31-летней немкой(4/WС), занимающей в мировом рейтинге пятое место, со счетом 6:1, 6:4.За 1 час 11 минут, проведенные на корте, Плишкова выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Каролина выполнила семь эйсов и допустила одну двойную ошибку, а Анжелика три раза подала на вылет и трижды ошиблась на подаче. Немка остается лидером их личного противостояния – 7:5.Плишкова выиграла третий титул в сезоне и 14-й в карьере. За победу в Истбурне чешка получит 470 рейтинговых очков и $173,680 призовых.Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Анжелика Кербер (Германия, 4/WC) – 6:1, 6:4