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Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Истбурне, обыграв Анжелику Кербер
Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Истбурне, обыграв КерберВ Истбурне (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900 состоялся финальный матч.

Третья ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, одержала победу над 31-летней немкой Анжеликой Кербер (4/WС), занимающей в мировом рейтинге пятое место, со счетом 6:1, 6:4.

За 1 час 11 минут, проведенные на корте, Плишкова выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Каролина выполнила семь эйсов и допустила одну двойную ошибку, а Анжелика три раза подала на вылет и трижды ошиблась на подаче. Немка остается лидером их личного противостояния – 7:5.

Плишкова выиграла третий титул в сезоне и 14-й в карьере. За победу в Истбурне чешка получит 470 рейтинговых очков и $173,680 призовых.

Теннис. WTA. Premier - Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд €684.080. 28 участниц. 
Финал
Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Анжелика Кербер (Германия, 4/WC) – 6:1, 6:4
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