Истбурн. Каролина Плишкова разгромила Кики Бертенс и вышла в финал

Сегодня, 17:54 0 | Теннис

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900 прошел полуфинальный матч.



Третья ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, стала финалисткой после разгромной победы над своей ровесницей из Нидерландов, четвертым номером мирового рейтинга Кики Бертенс (3) со счетом 6:1, 6:2.



Матч длился лишь 56 минут. Плишкова сделала четыре брейка, а Бертенс не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Каролины три эйса при отсутствии двойных ошибок против пяти эйсов и двух двойных ошибок у Кики. Благодаря победе чешка сравняла счет по личным встречам с Бертенс – 3:3.



За титул на турнире Aegon International Eastbourne Плишкова сразится с немкой



Теннис. WTA. Premier - Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд €684.080. 28 участниц.

1/2 финала

Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Кики Бертенс (Нидерланды, 3) – 6:1, 6:2 В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900 прошел полуфинальный матч.Третья ракетка мира, 27-летняя чешка, посеянная под вторым номером, стала финалисткой после разгромной победы над своей ровесницей из Нидерландов, четвертым номером мирового рейтинга(3) со счетом 6:1, 6:2.Матч длился лишь 56 минут. Плишкова сделала четыре брейка, а Бертенс не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Каролины три эйса при отсутствии двойных ошибок против пяти эйсов и двух двойных ошибок у Кики. Благодаря победе чешка сравняла счет по личным встречам с Бертенс – 3:3.За титул на турнире Aegon International Eastbourne Плишкова сразится с немкой Анжеликой Кербер (4/WС).Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Кики Бертенс (Нидерланды, 3) – 6:1, 6:2