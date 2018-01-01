Истбурн. Кербер без борьбы вышла в финал

Сегодня, 17:42 0 | Теннис

В Истбурне (Великобритания) проходит турнир WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900.



Пятая ракетка мира, 31-летня немка Анжелика Кербер, посеянная под четвертым номером, стала первой финалисткой. Ее соперница, представительница Туниса Онс Жабер, занимающая в рейтинге WTA 62-е место, приняла решение сняться с турнира.

Накануне Жабер одержала победу над француженкой Ализе Корне. В ходе встречи она повредила голеностоп, но смогла завершить встречу в свою пользу.



В финале Кербер сыграет или с чешкой Каролиной Плишковой (2), или с голландкой Кики Бертенс (3). В Истбурне (Великобритания) проходит турнир WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900.Пятая ракетка мира, 31-летня немка, посеянная под четвертым номером, стала первой финалисткой. Ее соперница, представительница Туниса, занимающая в рейтинге WTA 62-е место, приняла решение сняться с турнира.Накануне Жабер одержала победу над француженкой Ализе Корне. В ходе встречи она повредила голеностоп, но смогла завершить встречу в свою пользу.В финале Кербер сыграет или с чешкой Каролиной Плишковой (2), или с голландкой Кики Бертенс (3).