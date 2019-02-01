Истбурн. Кики Бертенс – Арина Соболенко: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:45 122 | Теннис / Видео

Кики Бертенс (3) в матче в 1/4 финала турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne переиграла в трех партиях 21-летнюю белоруску Арину Соболенко, занимающую в рейтинге WTA десятое место, со счетом

В полуфинале Бертенс встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Екатерина Александрова (Россия).



Четвертая ракетка мира, 27-летняя представительница Нидерландов(3) в матче в 1/4 финала турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne переиграла в трех партиях 21-летнюю белоруску, занимающую в рейтинге WTA десятое место, со счетом 6:4, 3:6, 6:4 В полуфинале Бертенс встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Екатерина Александрова (Россия).