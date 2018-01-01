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Истбурн. Сэм Куэрри стал полуфиналистом, обыграв Вердаско
Истбурн. Сэм Куэрри стал полуфиналистом, обыграв ВердаскоВ Истбурне (Великобритания) на турнире ATP250 - Nature Valley International с призовым фондом €745 880 проходят матчи 1/4 финала.

31-летний американец Сэм Куэрри, занимающий в мировом рейтинге 79-е место, обыграл в двух сетах 36-ю ракетку мира, 35-летнего испанца Фернандо Вердаско, посеянного под пятым номером, со счетом 7:6(4), 6:2.

За 1 час 36 минут игрового времени Куэрри сделал два брейка из одиннадцати возможных, а Вердаско не заработал ни одного брейк-пойнта. Сэм выполнил семь эйсов и не допустил двойных ошибок, а Фернандо 17 раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу американца – 5:1.

За выход в финал турнира Куэрри сразится с итальянцем Томасом Фабьяно (Q), который выбил из борьбы шестого сеяного француза Жиля Симона – 6:4, 6:3.

Теннис. ATP250 - Nature Valley International. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд €745 880. 28 участников. 
1/4 финала
Сэм Куэрри (США) – Фернандо Вердаско (Испания, 5) – 7:6(4), 6:2
Томас Фабьяно (Италия, Q) – Жиль Симон (Франция, 6) – 6:4, 6:3
Тэйлор Фритц (США) – Хуберт Хуркас (Польша) – 6:4, 7:6(5)
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