Истбурн. Сэм Куэрри стал полуфиналистом, обыграв Вердаско

Теннис. ATP250 - Nature Valley International. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд €745 880. 28 участников.

В Истбурне (Великобритания) на турнире ATP250 - Nature Valley International с призовым фондом €745 880 проходят матчи 1/4 финала.31-летний американец, занимающий в мировом рейтинге 79-е место, обыграл в двух сетах 36-ю ракетку мира, 35-летнего испанца, посеянного под пятым номером, со счетом 7:6(4), 6:2.За 1 час 36 минут игрового времени Куэрри сделал два брейка из одиннадцати возможных, а Вердаско не заработал ни одного брейк-пойнта. Сэм выполнил семь эйсов и не допустил двойных ошибок, а Фернандо 17 раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу американца – 5:1.За выход в финал турнира Куэрри сразится с итальянцем(Q), который выбил из борьбы шестого сеяного француза– 6:4, 6:3.Сэм Куэрри (США) – Фернандо Вердаско (Испания, 5) – 7:6(4), 6:2Томас Фабьяно (Италия, Q) – Жиль Симон (Франция, 6) – 6:4, 6:3Тэйлор Фритц (США) – Хуберт Хуркас (Польша) – 6:4, 7:6(5)