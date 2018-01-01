На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Истбурн. Онс Жебер – Ализе Корне: обзор матча 1/4 финала (Видео)
24-летняя представительница Туниса Онс Жабер, занимающая в мировом рейтинге 62-е место, в 1/4 финала турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne нанесла поражение 55-й ракетке мира, 29-летней француженке Ализе Корне со счетом 1:6, 7:5, 6:3. Матч длился 2 часа 4 минуты.
В полуфинале Жебер встретится с немкой Анжеликой Кербер (4/WC).


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Истбурн. Кербер – Халеп: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Истбурн. Кербер не пустила Халеп в полуфинал
Истбурн. Свитолина – Корне: обзор матча второго круга (Видео)
Истбурн. Свитолина проиграла Корне в стартовом матче
Пекин. Корне не пустила Кербер в 1/8 финала
Брисбен. Корне в финале ожидает победительницу матча Свитолина – Плишкова
Истбурн. Макарова не пустила Павлюченкову в &#188; финала
Истбурн. Кербер в трех сетах сломила сопротивление Корне и вышла в &#188; финала
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Истбурн. Кики Бертенс – Арина Соболенко: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Истбурн. Сэм Куэрри стал полуфиналистом, обыграв Вердаско
Истбурн. Онс Жебер – Ализе Корне: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Истбурн. Бертенс вышла в полуфинал, обыграв Соболенко
Истбурн. Кербер – Халеп: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Истбурн. Кики Бертенс – Арина Соболенко: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Истбурн. Онс Жебер – Ализе Корне: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Истбурн. Кербер – Халеп: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Истбурн. Свитолина – Корне: обзор матча второго круга (Видео)
Бирмингем. Эшли Барти – Юлия Гергес: обзор финального матча (Видео)

Последние новости спорта

22:10

Европейские игры. Сборная Украины поднялась на 4-е место в медальном зачете после шестого дня 182 | Главные новости спорта / Европейские игры

21:30

Европейские игры. Алла Черкасова – бронзовый призер по борьбе в категории до 68 кг 139 | Борьба / Главные новости спорта / Европейские игры

21:01

Европейские игры. Анна Соловей завоевала золото на велотреке в гонке по очкам 128 | Велоспорт / Главные новости спорта / Европейские игры

20:40

Теофимо Лопес: Я уже вывел Ломаченко из себя, первый раунд за мной 130 | Бокс

20:19

Европейские игры. Юлия Хавалджи – серебряный призер по вольной борьбе в категории до 53 кг 190 | Борьба / Главные новости спорта / Европейские игры

20:05

Европейские игры. Гор Оганесян - бронзовый призер по вольной борьбе в категории до 65 кг 141 | Борьба / Главные новости спорта / Европейские игры

19:45

Истбурн. Кики Бертенс – Арина Соболенко: обзор матча 1/4 финала (Видео) 167 | Теннис / Видео

19:38

Истбурн. Сэм Куэрри стал полуфиналистом, обыграв Вердаско 144 | Теннис

19:19

Истбурн. Онс Жебер – Ализе Корне: обзор матча 1/4 финала (Видео) 169 | Теннис / Видео

19:08

Истбурн. Бертенс вышла в полуфинал, обыграв Соболенко 139 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

ВИДЕО

Истбурн. Кики Бертенс – Арина Соболенко: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Истбурн. Онс Жебер – Ализе Корне: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Истбурн. Кербер – Халеп: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Истбурн. Свитолина – Корне: обзор матча второго круга (Видео)

Бирмингем. Эшли Барти – Юлия Гергес: обзор финального матча (Видео)

Галле. Роджер Федерер – Давид Гоффен: обзор финального матча (Видео)

Бирмингем. Эшли Барти – Винус Уильямс: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Европейские игры. Сборная Украины поднялась на 4-е место в медальном зачете после шестого дня
Европейские игры. Алла Черкасова – бронзовый призер по борьбе в категории до 68 кг
Европейские игры. Анна Соловей завоевала золото на велотреке в гонке по очкам
Европейские игры. Юлия Хавалджи – серебряный призер по вольной борьбе в категории до 53 кг
Европейские игры. Гор Оганесян - бронзовый призер по вольной борьбе в категории до 65 кг


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2019 (434)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги