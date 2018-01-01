Истбурн. Онс Жебер – Ализе Корне: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:19 129 | Теннис / Видео

24-летняя представительница Туниса Онс Жабер, занимающая в мировом рейтинге 62-е место, в 1/4 финала турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne нанесла поражение 55-й ракетке мира, 29-летней француженке Ализе Корне со счетом 1:6, 7:5, 6:3. Матч длился 2 часа 4 минуты.

В полуфинале Жебер встретится с немкой Анжеликой Кербер (4/WC).





