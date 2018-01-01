На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Истбурн. Бертенс вышла в полуфинал, обыграв Соболенко
Истбурн. Бертенс вышла в полуфинал, обыграв СоболенкоВ Истбурне (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900 проходят матчи 1/4 финала.

Четвертая ракетка мира, 27-летняя представительница Нидерландов Кики Бертенс (3) переиграла в трех партиях 21-летнюю белоруску Арину Соболенко, занимающую в рейтинге WTA десятое место, со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

За 2 часа 3 минуты, проведенные на корте, Бертенс выиграла четыре гейма на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету победительницы шесть эйсов и семь двойных ошибок, а Соболенко три раза подала навылет и также совершила семь двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу Кики.

В полуфинале соперницей Бертенс будет или чешка Каролина Плишкова (2), или россиянка Екатерина Александрова

Теннис. WTA. Premier - Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд €684.080. 28 участниц. 
1/4 финала 
Кики Бертенс (Нидерланды, 3) – Арина Соболенко (Беларусь, 8) – 6:4, 3:6, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Санкт-Петербург. Бертенс обыграла Соболенко и стала первой финалисткой
Санкт-Петербург. Бертенс не пустила Павлюченкову в полуфинал
Кики Бертенс завоевала титул на турнире WTA в Сеуле
Цинциннати. Бертенс обыграла Квитову и стала первой финалисткой
Уимблдон. Бертенс обыграла Плишкову и в 1/4 финала сыграет с Гёргес
Кики Бертенс завоевала титул на турнире WTA в Гштааде
Плишкова обыграла Конту и стала второй финалисткой турнира в Истбурне
Париж. Кики Бертенс выиграла у Люси Шафаржовой и вышла в &#189; финала
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Истбурн. Кики Бертенс – Арина Соболенко: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Истбурн. Сэм Куэрри стал полуфиналистом, обыграв Вердаско
Истбурн. Онс Жебер – Ализе Корне: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Истбурн. Бертенс вышла в полуфинал, обыграв Соболенко
Истбурн. Кербер – Халеп: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Последние новости спорта

22:10

Европейские игры. Сборная Украины поднялась на 4-е место в медальном зачете после шестого дня 182 | Главные новости спорта / Европейские игры

21:30

Европейские игры. Алла Черкасова – бронзовый призер по борьбе в категории до 68 кг 139 | Борьба / Главные новости спорта / Европейские игры

21:01

Европейские игры. Анна Соловей завоевала золото на велотреке в гонке по очкам 128 | Велоспорт / Главные новости спорта / Европейские игры

20:40

Теофимо Лопес: Я уже вывел Ломаченко из себя, первый раунд за мной 130 | Бокс

20:19

Европейские игры. Юлия Хавалджи – серебряный призер по вольной борьбе в категории до 53 кг 190 | Борьба / Главные новости спорта / Европейские игры

20:05

Европейские игры. Гор Оганесян - бронзовый призер по вольной борьбе в категории до 65 кг 141 | Борьба / Главные новости спорта / Европейские игры

19:45

Истбурн. Кики Бертенс – Арина Соболенко: обзор матча 1/4 финала (Видео) 167 | Теннис / Видео

19:38

Истбурн. Сэм Куэрри стал полуфиналистом, обыграв Вердаско 144 | Теннис

19:19

Истбурн. Онс Жебер – Ализе Корне: обзор матча 1/4 финала (Видео) 169 | Теннис / Видео

19:08

Истбурн. Бертенс вышла в полуфинал, обыграв Соболенко 140 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

ВИДЕО

Истбурн. Кики Бертенс – Арина Соболенко: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Истбурн. Онс Жебер – Ализе Корне: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Истбурн. Кербер – Халеп: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Истбурн. Свитолина – Корне: обзор матча второго круга (Видео)

Бирмингем. Эшли Барти – Юлия Гергес: обзор финального матча (Видео)

Галле. Роджер Федерер – Давид Гоффен: обзор финального матча (Видео)

Бирмингем. Эшли Барти – Винус Уильямс: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Европейские игры. Сборная Украины поднялась на 4-е место в медальном зачете после шестого дня
Европейские игры. Алла Черкасова – бронзовый призер по борьбе в категории до 68 кг
Европейские игры. Анна Соловей завоевала золото на велотреке в гонке по очкам
Европейские игры. Юлия Хавалджи – серебряный призер по вольной борьбе в категории до 53 кг
Европейские игры. Гор Оганесян - бронзовый призер по вольной борьбе в категории до 65 кг


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2019 (434)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги