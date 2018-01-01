Истбурн. Бертенс вышла в полуфинал, обыграв Соболенко

Теннис. WTA. Premier - Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд €684.080. 28 участниц.

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900 проходят матчи 1/4 финала.Четвертая ракетка мира, 27-летняя представительница Нидерландов(3) переиграла в трех партиях 21-летнюю белоруску, занимающую в рейтинге WTA десятое место, со счетом 6:4, 3:6, 6:4.За 2 часа 3 минуты, проведенные на корте, Бертенс выиграла четыре гейма на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету победительницы шесть эйсов и семь двойных ошибок, а Соболенко три раза подала навылет и также совершила семь двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу Кики.В полуфинале соперницей Бертенс будет или чешка(2), или россиянкаКики Бертенс (Нидерланды, 3) – Арина Соболенко (Беларусь, 8) – 6:4, 3:6, 6:4