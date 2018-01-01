Истбурн. Кербер – Халеп: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 18:54 124 | Теннис / Видео

Анжелика Кербер (4/WC) стала полуфиналисткой турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne после победы над 27-летней румынкой Симоной Халеп (6), занимающей в мировом рейтинге седьмое место, со счетом

За выход в финал турнира Кербер поспорит с Онс Жабер из Туниса.





Пятая ракетка мира, 31-летняя немка(4/WC) стала полуфиналисткой турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne после победы над 27-летней румынкой(6), занимающей в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 6:4, 6:3 За выход в финал турнира Кербер поспорит с Онс Жабер из Туниса.