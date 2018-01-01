Уимблдон. Стаховский выбыл из борьбы за выход в основную сетку

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.33-летний украинец(17), занимающий в мировом рейтинге 139-е место, проиграл в трех партиях австралийцуу, занимающему в рейтинге ATP 220-ю строчку. Поединок длился 1 час 40 минут и завершился в пользу австралийца со счетом 3:6, 6:3, 6:3.Стаховский выиграл два гейма на приеме и проиграл четыре на своей подаче. Теннисисты выполнили по три эйса, при этом Сергей совершил четыре двойные ошибки, а Харрис на подаче не ошибался.Ранее сегодня не прошел в финальный раунд квалификации Илья Марченко. Таким образом, у мужчин в основной сетке Уимблдона-2019 украинцы не будут представлены.