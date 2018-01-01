Уимблдон. Марченко проиграл во втором круге квалификации квалификации

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 384-ю позицию, уступил в трех сетах 207-й ракетке мира Аттиле Балашу из Венгрии. Поединок продолжался 2 часа 12 минут и завершился в пользу венгра со счетом 2:6, 7:6(5), 6:3.Соперники взяли по пять подач друг друга. Марченко выполнил пять эйсов и допустил столько же двойных ошибок, а Балаш два раза подал навылет и трижды ошибся на подаче.В финальном раунде квалификации Аттила Балаш встретится с Марселем Гранольерсом из Испании.