Уимблдон. Марта Костюк выбыла в первом раунде квалификации

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.16-украинка, занимающая в мировом рейтинге 180-е место, проиграла 144-й ракетке мира, 20-летней россиянке. Матч длился 1 час 10 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:1, 7:5.Костюк не сумела реализовать ни одного из трех имевшихся брейк-пойнтов, а Калинская реализовала четыре из семи возможных. Марта выполнила один эйс и совершила пять двойных ошибок против двух эйсов и двух двойных у соперницы.Отметим, что в первом раунде квалификации выбыла и Катарина Завацкая, проигравшая австралийке Присцилле Хон (23) – 5:7, 3:6.