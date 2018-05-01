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Уимблдон. Марта Костюк выбыла в первом раунде квалификации
Уимблдон. Марта Костюк выбыла в первом раунде квалификацииВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.

16-украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 180-е место, проиграла 144-й ракетке мира, 20-летней россиянке Анне Калинской. Матч длился 1 час 10 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:1, 7:5.

Костюк не сумела реализовать ни одного из трех имевшихся брейк-пойнтов, а Калинская реализовала четыре из семи возможных. Марта выполнила один эйс и совершила пять двойных ошибок против двух эйсов и двух двойных у соперницы.

Отметим, что в первом раунде квалификации выбыла и Катарина Завацкая, проигравшая австралийке Присцилле Хон (23) – 5:7, 3:6.
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