Уимблдон. Марченко стартовал с победы в квалификации

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.31-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 384-ю позицию, нанес поражение 165-й ракетке мира, 29-летнему аргентинцусо счетом 7:6(5), 7:5.Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. По ходу поединка у обоих было по семь брейк-пойнтов, из которых Марченко реализовал три, а Трунгеллити – два. Соперники выполнили по два эйса, при этом Илья допустил две двойные ошибки, а Марко – пять.Следующим соперником Марченко будет 207-й номер рейтинга ATP Аттила Балаж из Венгрии.