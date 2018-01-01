Уимблдон. Стаховский вышел во второй раунд квалификации

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.33-летний украинец(17), занимающий в мировом рейтинге 139-е место, обыграл 192-го номера рейтинга ATP, 27-летнего представителя Барбадосасо счетом 6:3, 6:2.За 1 час 11 минут игрового времени Стаховский реализовал три брейк-пойнта из семи возможных и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Сергея пять эйсов и одна двойная ошибка, а Кинг четыре раза подал навылет и один раз ошибся на подаче.Во втором круге Стаховский сыграет с австралийцем Андре Харрисом, занимающим в рейтинге ATP 220-ю строчку.