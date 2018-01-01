Истбурн. Свитолина – Корне: обзор матча второго круга (Видео)

Вчера, 17:58 130 | Теннис / Видео

Элина Свитолина, посеянная под пятым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne, потерпела поражение от 29-летней француженки Ализе Корне, занимаюoей в мировом рейтинге 55-е место. Поединок длился 1 час 36 минут и завершился в пользу француженки со счетом



Восьмая ракетка мира, 24-летняя украинка, посеянная под пятым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne, потерпела поражение от 29-летней француженки, занимаюoей в мировом рейтинге 55-е место. Поединок длился 1 час 36 минут и завершился в пользу француженки со счетом 6:3, 7:6(3)