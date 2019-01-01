Эшли Барти: Всегда мечтала стать №1

27-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти после победы на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham в Бирмингеме (Великобритания) стала первой ракеткой мира. Спортсменка рассказала о своем отношении к этому достижению.«Всегда мечтаешь стать №1, как маленький ребёнок, но воплотить это в жизнь — невероятно», — приводит слова Барти официальный сайт WTA. - Я даже не рассчитывала на такое в этом году. Мы стремились быть в первой десятке.Это достижение стало возможным благодаря людям, которые окружают меня в последние три года. Мы начали с нуля, без рейтинга, а теперь достигли вершины. Это достижение для меня и для них».Эшли Барти стала второй в истории представительницей Австралии, поднявшейся на вершину рейтинг WTA. 26 апреля 1976 года это удалось Ивонн Гулагонг-Коули.