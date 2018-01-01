Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял 16 позиций

Вчера, 12:01 219 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 24 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский потерял 16 позиций и опустился на 139-е место.



Илья Марченко, занимает 384-ю строчку рейтинга.



В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует серб



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 24.06 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4405

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 4215

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3610

9 (9). Карен Хачанов (Олссия) – 2980

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785

…

139 (123). Сергей Стаховский (Украина) – 416

384 (381). Илья Марченко (Украина) – 43



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 24 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский потерял 16 позиций и опустился на 139-е место.Илья Марченко, занимает 384-ю строчку рейтинга.В Топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует серб Новак Джокович , опережая испанца Рафаэля Надаля на 4470 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира итальянец Фабио Фоньини.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 66204 (4). Доминик Тим (Австрия) – 45955 (5). Александр Зверев (Германия) – 44056 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 42157 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 40408 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 36109 (9). Карен Хачанов (Олссия) – 298010 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785139 (123). Сергей Стаховский (Украина) – 416384 (381). Илья Марченко (Украина) – 43