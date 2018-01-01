Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял 16 позиций

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II летние Европейские игры. Сборная Украины - четвертая в медальном зачете после третьего дня 68 | Главные новости спорта / Европейские игры
II летние Европейские игры. Давиденко и Просторов – серебряные призеры в синхронных прыжках на батуте 253 | Другие виды спорта / Главные новости спорта / Европейские игры
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