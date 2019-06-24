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Рейтинг WTA. Эшли Барти стала первой ракеткой мира, Свитолина опустилась на восьмое место
Рейтинг WTA. Эшли Барти стала первой ракеткой мира, Свитолина опустилась на восьмое местоЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 24 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина опустилась с 7-го на 8-е место. По одной позиции также потеряли Леся Цуренко (33-я) и Даяна Ястремская (36). Катерина Козлова сохранила 67-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. На 13 пунктов поднялась Ангелина Калинина (135), на один пункт – Катарина Завадская (197), а Марта Костюк по-прежнему занимает 180-ю позицию.
 
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой ракеткой мира. Отметим, что она стала второй в истории представительницей Австралии, возглавившей рейтинг WTA. 26 апреля 1976 года это удалось Ивонн Гулагонг-Коули.
27-летняя Эшли сместила на вторую строчку японку Наоми Осаку, которая находилась на вершине 21 неделю.
На одну позицию поднялись немка Анжелика Кербер (5) и румынка Симона Халеп (7). Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему белоруска Арина Соболенко.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 24.06.2019г.
1 (2). Эшли Барти (Австралия) – 6540 очков
2 (1). Наоми Осака (Япония) – 6377
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5425
5 (6). Анжелика Кербер (Германия) – 4685
6 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4555
7 (8). Симона Халеп (Румыния) – 3963
8 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 3868
9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3682
10 (10). Арина Соболенко (Бедарусь - 3565

33 (32). Леся Цуренко (Украина) – 1587
36 (35). Даяна Ястремская (Украина) – 1504
67 (67). Катерина Козлова (Украина) – 840
135 (148). Ангелина Калинина (Украина) – 452
180 (180). Марта Костюк (Украина) – 326
197 (198) – Катарина Завацкая (Украина) - 295

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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