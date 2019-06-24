Рейтинг WTA. Эшли Барти стала первой ракеткой мира, Свитолина опустилась на восьмое место

в понедельник, 24 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина опустилась с 7-го на 8-е место. По одной позиции также потеряли Леся Цуренко (33-я) и Даяна Ястремская (36). Катерина Козлова сохранила 67-е место.Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. На 13 пунктов поднялась Ангелина Калинина (135), на один пункт – Катарина Завадская (197), а Марта Костюк по-прежнему занимает 180-ю позицию.Австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой ракеткой мира. Отметим, что она стала второй в истории представительницей Австралии, возглавившей рейтинг WTA. 26 апреля 1976 года это удалось Ивонн Гулагонг-Коули.27-летняя Эшли сместила на вторую строчку японку Наоми Осаку, которая находилась на вершине 21 неделю.На одну позицию поднялись немка Анжелика Кербер (5) и румынка Симона Халеп (7). Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему белоруска Арина Соболенко.1 (2). Эшли Барти (Австралия) – 6540 очков2 (1). Наоми Осака (Япония) – 63773 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 56854 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 54255 (6). Анжелика Кербер (Германия) – 46856 (5). Петра Квитова (Чехия) – 45557 (8). Симона Халеп (Румыния) – 39638 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 38689 (9). Слоан Стивенс (США) – 368210 (10). Арина Соболенко (Бедарусь - 356533 (32). Леся Цуренко (Украина) – 158736 (35). Даяна Ястремская (Украина) – 150467 (67). Катерина Козлова (Украина) – 840135 (148). Ангелина Калинина (Украина) – 452180 (180). Марта Костюк (Украина) – 326197 (198) – Катарина Завацкая (Украина) - 295