Истбурн. Ястремская уступила Конте в стартовом матче

Теннис. WTA. Premier. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $998 712. 56 участниц.

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne с призовым фондом $ 753,900 проходят матчи первого круга.19-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 35-е место, потерпела поражение от 18-й ракетки мира, 28-летней британки Йоханны Конты (14) со счетом 2:6, 4:6.Матч длился 1 час 14 минут. Ястремская не заработала ни одного брейк-пойнта, а Конта реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Даяны три эйса и две двойные ошибки, а Йоханна два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Йоханна Конта (Великобритаия, 14) – Даяна Ястремская (Q) – 6:2, 6:4Мария Саккари (Греция) – Джессика Пегула (США, Q) – 6:2, 6:4