Мальорка. Кенин обыграла Бенчич в финале

Теннис. WTA. International - Mallorca Open. Мальорка (Испания). Трава. Призовой фонд $250,000. 32 участницы.

В Мальорке (Испания) на турнире WTA категории International - Mallorca Open с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде прошел финальный матч.20-летняя американка(7), занимающая в мировом рейтинге 30-е место, нанесла поражение 13-й ракетке мира, 22-летней швейцарке(3) со счетом 6:7(2), 7:6(5), 6:4.За 2 часа 42 минуты, проведенные на корте Кенин выиграла четыре гейма на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету победительницы шесть эйсов и три двойные ошибки, а Бенчич три раза подала навылет и совершила 13 двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.Софья Кенин завоевала второй титул в карьере.Софья Кенин (США, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария, 3) – 6:7(2), 7:6(5), 6:4