Бирмингем. Эшли Барти – Юлия Гергес: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 20:37 0 | Теннис / Видео

Эшли Барти, посеянная под вторым номером, в финале турнира WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham, обыграла 30-летнюю немку Юлию Гёгрес (8), занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом

Этот титул стал для Барти третьим в сезоне и шестым в карьере.



Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка, посеянная под вторым номером, в финале турнира WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham, обыграла 30-летнюю немку(8), занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 6:3, 7:5 Этот титул стал для Барти третьим в сезоне и шестым в карьере.