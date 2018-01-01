Эшли Барти стала чемпионкой турнира WTA в Бирмингеме

Теннис. WTA. Premier - Aegon Classic Birmingham. Бирмингем. (Великобритания). Трава. Призовой фонд $1 006 263. 28 участниц.

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham с призовым фондом $1 006 263 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка, посеянная под вторым номером, обыграла 30-летнюю немку(8), занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 6:3, 7:5.Поединок длился 1 час 28 минут. Берти реализовала три брейк-пойнта из семи и не удержала одну свою подачу. На счету Эшли девять эйсов и одна двойная ошибка, а Гёргес семь раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок. После этой победы австралийка вышла в лидеры личного противостояния с немкой – 2:1.Для Барти титул, завоеванный на турнире Premier - Aegon Classic Birmingham стал третьим в сезоне и шестым в карьере.Эшли Барти (Австралия, 2) - Юлия Гёргес (Германия, 8) – 6:3, 7:5