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Эшли Барти стала чемпионкой турнира WTA в Бирмингеме
Эшли Барти стала чемпионкой турнира WTA в БирмингемеВ Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham с призовым фондом $1 006 263 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под вторым номером, обыграла 30-летнюю немку Юлию Гёгрес (8), занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 6:3, 7:5.

Поединок длился 1 час 28 минут. Берти реализовала три брейк-пойнта из семи и не удержала одну свою подачу. На счету Эшли девять эйсов и одна двойная ошибка, а Гёргес семь раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок. После этой победы австралийка вышла в лидеры личного противостояния с немкой – 2:1.

Для Барти титул, завоеванный на турнире Premier - Aegon Classic Birmingham стал третьим в сезоне и шестым в карьере.
 
Теннис. WTA. Premier - Aegon Classic Birmingham. Бирмингем. (Великобритания). Трава. Призовой фонд $1 006 263. 28 участниц. 
Финал
Эшли Барти (Австралия, 2) - Юлия Гёргес (Германия, 8) – 6:3, 7:5
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