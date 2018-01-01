Галле. Федерер вышел в полуфинал, обыграв Баутиста-Агута

Теннис. ATP500 - NOVENTI OPEN. Галле (Германия). Трава. Призовой фонд €2,219,150. 32 участника

В Галле (Германия) на турнире ATP500 - NOVENTI OPEN с призовым фондом €2,219,150 завершились матчи в1/4 финала.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец, посеянный под первым номером, стал полуфиналистом после победы в трех партиях над 20-м номером рейтинга ATP, 31-летним испанцем(7) со счетом 6:3, 4:6, 6:4.Поединок продолжался 1 час 53 минуты. На счету Федерера три брейка и четыре эйса при отсутствии двойных ошибок, а Баутиста-Агут сделал один брейк и три эйса при одной двойной ошибке. Это была девятая победа швейцарца в девяти встречах с испанцем.За выход в финал турнира Роджер сыграет против француза, который вышел в полуфинал на отказе хорвата(4) – 7:5 Rt.Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7) – 6:3, 4:6, 6:4Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Борна Чорич (Хорватия, 4) – 7:5 Rt