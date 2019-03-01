Бирмингем. Эшли Барти – Винус Уильямс: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:59 128 | Теннис / Видео

Эшли Барти, посеянная под вторым номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham обыграла 39-летнюю американку Винус Уильямс, занимающую в рейтинге WTA 55-е место, со счетом

За выход в финал турнира Барти поспорит с чешкой Барборой Стрыковой.



Вторая ракетка мира австралийка, посеянная под вторым номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham обыграла 39-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 55-е место, со счетом 6:4, 6:3 . Матч продолжался 1 час 26 минут.За выход в финал турнира Барти поспорит с чешкой Барборой Стрыковой.