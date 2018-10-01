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Мальорка. Бенчич – Анисимова: обзор матча 1/4 финала (Видео)
13-я ракетка мира, 22-летняя швейцарка Белинда Бенчич (3) вышла в полуфинал турнира WTA категории International - Mallorca Open после победы со счетом 6:2, 6:2 над  17-летней американкой Амандой Анисимовой (5), занимающей в рейтинге WTA 27-е место.
Соперница Бенчич по полуфиналу определится в матче Анжелика Кербер (Германия, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 6).


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