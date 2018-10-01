Мальорка. Бенчич – Анисимова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 19:53 99 | Теннис / Видео

Белинда Бенчич (3) вышла в полуфинал турнира WTA категории International - Mallorca Open после победы со счетом Амандой Анисимовой (5), занимающей в рейтинге WTA 27-е место.

Соперница Бенчич по полуфиналу определится в матче Анжелика Кербер (Германия, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 6).





13-я ракетка мира, 22-летняя швейцарка(3) вышла в полуфинал турнира WTA категории International - Mallorca Open после победы со счетом 6:2, 6:2 над 17-летней американкой(5), занимающей в рейтинге WTA 27-е место.Соперница Бенчич по полуфиналу определится в матче Анжелика Кербер (Германия, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 6).