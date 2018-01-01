Бирмингем. Барти победила Винус Уильямс в 1/4 финала

Теннис. WTA. Premier - Aegon Classic Birmingham. Бирмингем. (Великобритания). Трава. Призовой фонд $1 006 263. 28 участниц.



В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham с призовым фондом $1 006 263 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка, посеянная под вторым номером, обыграла 39-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 55-е место, со счетом 6:4, 6:3.Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Барти выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Эшли выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки, а Винус ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии австралийка лидирует со счетом 2:0.За выход в финал турнира Барти поспорит с чешкой, которая была сильнее своей соотечественницы(Q) – 6:2, 6:4.Эшли Барти (Австралия, 2) – Винус Уильямс (США, WC) –Барбора Стрыкова (Чехия) – Кристина Плишкова (Чехия, Q) – 6:2, 6:4