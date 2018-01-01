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Бирмингем. Надежда Киченок в паре с Эбигейл Спирс выбыли в 1/4 финала
Бирмингем. Надежда Киченок в паре с Эбигейл Спирс выбыли в 1/4 финалаВ Бирмингеме  (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham с призовым фондом $1 006 263 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Надежда Киченок (49-я в парном рейтинге WTA) со своей напарницей американкой Эбигейл Спирс (30) проиграли четвертым сеяным голландке Деми Схюрс (8) и немке Анне-Лене Грёнефельд (25) со счетом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 15 минут. По ходу поединке у обеих пар было по шесть брейк-пойнтов, из которых Киченок и Спирс реализовали один, а Схюрс и Гренефельд – три. Надежда и Эбигейл ни разу не подали навылет и совершили две двойные ошибки, а их соперницы выполнили один эйс семь раз ошиблись на подаче.

Отметим, что Надежда Киченок последней из украинок покидает турнир в Бирмингеме.
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