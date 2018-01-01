Галле. Стаховский не прошел в 1/4 финала

Теннис. ATP500 - NOVENTI OPEN. Галле (Германия). Трава. Призовой фонд €2,219,150. 32 участника

В Галле (Германия) на турнире ATP500 - NOVENTI OPEN с призовым фондом €2,219,150 проходят матчи второго круга.Прошедший через квалификацию 33-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 123-е место, проиграл в трех сетах 43-й ракетке мира, 28-летнему французу. Поединок продолжался 2 часа и завершился в пользу француза со счетом 2:6, 7:6(2), 6:4.Стаховский реализовал два брейк-пойнта из двух Эрбер – один из пяти. На счету Сергея одиннадцать эйсов и две двойные ошибки, а Пьер-Юг девять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу француза – 3:0.В четвертьфинале соперником Эрбера станет победитель матча Борна Чорич (Хорватия, 4) – Жоау Соуза (Португалия, Q).Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина, Q) – 2:6, 7:6(2), 6:4Давид Гоффен (Бельгия) – Раду Элбот (Молдова) – 4:6, 6:4, 6:3Карен Хачанов (Россия, 3) – Ян-Леннарл Штруфф (Германия) – 6:3, 3:6, 6:4