Бирмингем. Винус Уильямс стартовала с победы над Саснович

Теннис. WTA. Premier - Aegon Classic Birmingham. Бирмингем. (Великобритания). Трава. Призовой фонд $1 006 263. 28 участниц.

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham с призовым фондом $1 006 263 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.39-летняя американка(WC), занимающая в рейтинге WTA 55-е место, обыграла 36-ю ракетку мира, 25-летнюю белорускусо счетом 6:3. 6:4.За 1 час 21 минуту проведенные на корте Уильямс выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Винус допустила пять двойных ошибок, а Александра – четыре. Ранее теннисистки не встречались.За выход в четвертьфинал турнира Уильямс поспорит с китаянкой(6), которая победила американку(Q) – 6:3. 6:4.Винус Уильямс (США, WC) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:3. 6:4Ван Цян (Китай, 6) – Лорен Дэвич (США, Q) – 6:3, 6:2