Бирмингем. Цуренко не смогла преодолеть первый круг

Теннис. WTA. Premier - Aegon Classic Birmingham. Бирмингем. (Великобритания). Трава. Призовой фонд $1 006 263. 28 участниц.

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA категории Premier - Aegon Classic Birmingham с призовым фондом $1 006 263 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.32-я ракетка мира, 30-летняя украинкапотерпела поражение от 24-летней американки, занимающей в мировом рейтинге 66-е место. Поединок продолжался 1 час 6 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:3, 6:3.По ходу встречи у теннисисток было по восемь брейк-пойнтов, из которых Цуренко реализовала три, а Брэйди – шесть. Леся не ошибалась на подаче, но ни разу не подала навылет, а Дженнифер выполнила семь эйсов при двух двойных ошибках. Ранее теннисистки не встречались.Во втором раунде Дженнифер Брэйди сыграет со второй сеянойз Австралии, которая была сильнее хорватки– 6:3, 6:4.Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская также выбыли в первом круге.Дженнифер Брэйди (CIF, LD) – Леся Цуренко (Украина) – 6:3, 6:3Эшли Барти (Автралия, 2) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4