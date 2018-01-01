Мальорка. Шарапова - Кужмова: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 12:47 0 | Теннис / Видео

Мария Шарапова (WC), занимающая в мировом рейтинге 85-е место, в первом круге турнира WTA категории International - Mallorca Open обыграла 46-ю ракетку мира, 21-летнюю словачку Викторию Кужмову со счетом

Следующей соперницей Шараповой станет лидер посева, немка Анжелика Кербер, одолевшая в трех сетах бельгийку Исалин Бонавентюр (Q) со счетом 7:5, 4:6, 6:2.



32-летняя россиянка(WC), занимающая в мировом рейтинге 85-е место, в первом круге турнира WTA категории International - Mallorca Open обыграла 46-ю ракетку мира, 21-летнюю словачкусо счетом 7:6(8), 6:0 Следующей соперницей Шараповой станет лидер посева, немка Анжелика Кербер, одолевшая в трех сетах бельгийку Исалин Бонавентюр (Q) со счетом 7:5, 4:6, 6:2.