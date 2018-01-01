Илья Марченко проиграл на старте «челенджера» в Колумбусе

В Колумбусе (США) на турнире ATP Challenger Tour - The Columbus Challenger с призовым фондом $54,160 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.31-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 381-ю строчку, проиграл 430-му номеру рейтинга, 29-летнему испанцу. Поединок продолжался 1 час 56 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:1, 7:6(4).Марченко сделал два брейка и упустил четыре своих подачи. Соперники выполнили по одному эйсу, при этом Илья совершил пять двойных ошибок, а Геррера – одну. Ранее теннисисты не встречались.Для Марченко, который возобновил выступления в этом году только в апреле, это пятое поражение подряд.