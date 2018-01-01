На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Илья Марченко проиграл на старте «челенджера» в Колумбусе
Илья Марченко проиграл на старте «челенджера» в КолумбусеВ Колумбусе (США) на турнире ATP Challenger Tour - The Columbus Challenger с призовым фондом $54,160 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 381-ю строчку, проиграл 430-му номеру рейтинга, 29-летнему испанцу Карлосу Гомес-Геррере. Поединок продолжался 1 час 56 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:1, 7:6(4).

Марченко сделал два брейка и упустил четыре своих подачи. Соперники выполнили по одному эйсу, при этом Илья совершил пять двойных ошибок, а Геррера – одну. Ранее теннисисты не встречались.

Для Марченко, который возобновил выступления в этом году только в апреле, это пятое поражение подряд.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Тайбэй. Илья Марченко проиграл на старте
Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Южной Корее
Илья Марченко вышел в 1/4 финала на турнире в Алматы
Марченко проиграл на старте в парном разряде на челленджере в Бельгии
Илья Марченко проиграл на старте турнира в Штутгарте
Марченко на старте челленджера в США проиграл 445-му номеру рейтинга АТР
Андрия. Илья Марченко выбыл в 1/4 финала
Стамбул. Марченко проиграл на на старте в парном разряде
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Илья Марченко проиграл на старте «челенджера» в Колумбусе
214-я ракетка мира объяснила, как ей удалось победить Арину Соболенко
Хертогенбос. Соболенко – Айява: обзор матча первого круга (Видео)
Хертогенбос. Соболенко на старте проиграла 214-й ракетке мира
Хертогенбос. Леся Цуренко – Кристина Плишкова: обзор матча первого круга (Видео)

Последние новости спорта

16:34

Американская легкоатлетка умерла в 32 года 125 | Легкая атлетика

16:23

Стал известен гонорар Тайсона Фьюри за бой с Томом Шварцем 118 | Бокс

16:09

Променявший США на Россию олимпийский чемпион задумался о возвращении на родину 126 | Сноубординг

15:54

Илья Марченко проиграл на старте «челенджера» в Колумбусе 96 | Теннис

12:32

Льюиса Хэмилтона могли лишить победы на Гран-при Канады 138 | Формула-1

12:23

Дом Ромена Грожана пытались ограбить 133 | Формула-1

12:00

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео) 170 | Бокс / Фото

11:36

Эдди Хирн: Джошуа отдал Руису пояса и был вежлив, но сейчас хочет его уничтожить 154 | Бокс

11:17

Кастер Семеня: Я не идиотка, зачем мне принимать лекарства? 150 | Легкая атлетика

11:00

214-я ракетка мира объяснила, как ей удалось победить Арину Соболенко 193 | Теннис

Все новости

ФОТО

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

Уайлдер vs Бризил (Фото боя)

ВИДЕО

Хертогенбос. Соболенко – Айява: обзор матча первого круга (Видео)

Хертогенбос. Леся Цуренко – Кристина Плишкова: обзор матча первого круга (Видео)

НБА. Стефен Карри и Клэй Томпсон – возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Кевин Дюрант получил травму и покинул арену на костылях (+Видео)

Головкин vs Роллс: лучшие моменты боя (Видео)

Ролан Гаррос. Надаль - Тим: обзор финального матча (Видео)

Ролан Гаррос. Барти - Вондроушова: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Формула-1. Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Канады
Ролан Гаррос. Надаль защитил титул, обыграв Тима
Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса (+Видео нокаута)
Эшли Барти стала чемпионкой «Ролан Гаррос», победив в финале Вондроушову
Богдан Бондаренко – победитель четвертого этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2019 (211)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги