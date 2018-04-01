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214-я ракетка мира объяснила, как ей удалось победить Арину Соболенко
214-я ракетка мира объяснила, как ей удалось победить Арину Соболенко214-я ракетка мира австралийка Дестани Айава прокомментировала победу над Ариной Соболенко из Беларуси в первом круге турнира в Хертогенбосе со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4.

«Думаю, дело в психологии. Это был очень долгий и трудный матч. Я знала, что меня ожидает сложное испытание, — цитирует Айаву официальный сайт тура. - Перед игрой я всё время думала о рейтинге Соболенко. Но, выходя на корт, я решила, что буду играть активно и постараюсь оправдать „уайлд-кард“, который турнир мне дал. Я хотела использовать свой шанс.

Я упорно работала в последние недели и месяцы. Я хотела, чтобы всё наконец сложилось воедино, и я начала побеждать. Первая победа над соперницей из топ-10 очень много значит для меня. Это очень приятно. Такой успех придаст мне уверенности».
 
Следующей соперницей Дестани будет россиянка Вероника Кудерметова.

Хертогенбос. Соболенко – Айява: обзор матча первого круга (Видео)
По материалам: Чемпионат.com
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