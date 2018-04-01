214-я ракетка мира объяснила, как ей удалось победить Арину Соболенко

Сегодня, 11:00 0 | Теннис

214-я ракетка мира австралийка Дестани Айава прокомментировала победу над Ариной Соболенко из Беларуси в первом круге турнира в Хертогенбосе со счётом



«Думаю, дело в психологии. Это был очень долгий и трудный матч. Я знала, что меня ожидает сложное испытание, — цитирует Айаву официальный сайт тура. - Перед игрой я всё время думала о рейтинге Соболенко. Но, выходя на корт, я решила, что буду играть активно и постараюсь оправдать „уайлд-кард“, который турнир мне дал. Я хотела использовать свой шанс.



Я упорно работала в последние недели и месяцы. Я хотела, чтобы всё наконец сложилось воедино, и я начала побеждать. Первая победа над соперницей из топ-10 очень много значит для меня. Это очень приятно. Такой успех придаст мне уверенности».



Следующей соперницей Дестани будет россиянка Вероника Кудерметова.



Хертогенбос. Соболенко – Айява: обзор матча первого круга (Видео) 214-я ракетка мира австралийка Дестани Айава прокомментировала победу над Ариной Соболенко из Беларуси в первом круге турнира в Хертогенбосе со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4 «Думаю, дело в психологии. Это был очень долгий и трудный матч. Я знала, что меня ожидает сложное испытание, — цитирует Айаву официальный сайт тура. - Перед игрой я всё время думала о рейтинге Соболенко. Но, выходя на корт, я решила, что буду играть активно и постараюсь оправдать „уайлд-кард“, который турнир мне дал. Я хотела использовать свой шанс.Я упорно работала в последние недели и месяцы. Я хотела, чтобы всё наконец сложилось воедино, и я начала побеждать. Первая победа над соперницей из топ-10 очень много значит для меня. Это очень приятно. Такой успех придаст мне уверенности».Следующей соперницей Дестани будет россиянка Вероника Кудерметова.