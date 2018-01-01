Хертогенбос. Соболенко – Айява: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 18:15 0 | Теннис / Видео

Арина Соболенко, посеянная под вторым номером на турнире WTA категории International - Libema Open в Хертогенбосе (Нидерланды), неожиданно в первом круге потерпела поражение от 19-летней австралийки Дестани Айявы, занимающей в рейтинге WTA 214-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу австралийки со счетом

Во втором круге турнира Айява сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.



Десятая ракетка мира белоруска, посеянная под вторым номером на турнире WTA категории International - Libema Open в Хертогенбосе (Нидерланды), неожиданно в первом круге потерпела поражение от 19-летней австралийки, занимающей в рейтинге WTA 214-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:7(3), 6:1, 4:6 Во втором круге турнира Айява сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.