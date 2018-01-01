Хертогенбос. Соболенко на старте проиграла 214-й ракетке мира

Теннис. WTA. Internazional - Libema Open. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $250 000. 32 участницы.

В Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International - Libema Open с призовым фондом $ 226,750 проходят матчи первого круга.Десятая ракетка мира, 21-летняя белоруска, посеянная под вторым номером, неожиданно потерпела поражение от 19-летней австралийки, занимающей в рейтинге WTA 214-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:7(3), 6:1, 4:6.Соболенко сделала четыре брейка и упустила три своих подачи. На ее счету четыре эйса и одиннадцать двойных ошибок, а Айява пять раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге турнира Айява сыграет с россиянкой, которая победилаиз Туниса – 6:3, 6:4.Дестани Айява (Австралия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 6:7(3), 6:1, 4:6Вероника Кудерметова (Россия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:3, 6:4