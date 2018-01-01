На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Хертогенбос. Соболенко на старте проиграла 214-й ракетке мира
Хертогенбос. Соболенко на старте проиграла 214-й ракетке мираВ Хертогенбосе (Нидерланды) на турнире WTA категории International - Libema Open с призовым фондом $ 226,750 проходят матчи первого круга.

Десятая ракетка мира, 21-летняя белоруска Арина Соболенко, посеянная под вторым номером, неожиданно потерпела поражение от 19-летней австралийки Дестани Айявы, занимающей в рейтинге WTA 214-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:7(3), 6:1, 4:6.

Соболенко сделала четыре брейка и упустила три своих подачи. На ее счету четыре эйса и одиннадцать двойных ошибок, а Айява пять раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге турнира Айява сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая победила Онс Жабер из Туниса – 6:3, 6:4.

Теннис. WTA. Internazional - Libema Open. Хертогенбос (Нидерланды). Трава. Призовой фонд $250 000. 32 участницы. 
Первый круг
Дестани Айява (Австралия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 6:7(3), 6:1, 4:6
Вероника Кудерметова (Россия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:3, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Индиан-Уэллс. Цуренко проиграла Соболенко в третьем круге
Хертогенбос. Цуренко вышла во второй круг
Чарльстон. Козлова в трех сетах уступила Соболенко во втором круге
Страсбург. Ястремская обыграла Соболенко и стала первой финалисткой
Тяньцзинь. Цуренко не смогла пробиться во второй круг
Цинциннати. Каролина Плишкова выбыла во втором круге
Индиан-Уэллс. Кербер победила Соболенко и встретится с Винус Уильямс в 1/4 финала
Мальорка. Катерина Козлова зачехлила ракетку в первом круге
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Хертогенбос. Соболенко – Айява: обзор матча первого круга (Видео)
Хертогенбос. Соболенко на старте проиграла 214-й ракетке мира
Хертогенбос. Леся Цуренко – Кристина Плишкова: обзор матча первого круга (Видео)
Хертогенбос. Цуренко вышла во второй круг
Рафаэль Надаль не будет участвовать в турнирах до Уимблдона

Последние новости спорта

18:57

Боб Арум: Если Джошуа сумел спастись в бою с Кличко, какого черта Руис побил его? 27 | Бокс

18:52

Фьюри: Джошуа слаб в психологическом плане 30 | Бокс

18:34

IBU увеличил призовой фонд Кубка и чемпионата мира и ввёл этап открытия 40 | Биатлон

18:15

Хертогенбос. Соболенко – Айява: обзор матча первого круга (Видео) 41 | Теннис / Видео

18:07

Хертогенбос. Соболенко на старте проиграла 214-й ракетке мира 57 | Теннис

17:48

Хертогенбос. Леся Цуренко – Кристина Плишкова: обзор матча первого круга (Видео) 64 | Теннис / Видео

17:38

Тайсон Фьюри: Бой с Шварцем будет эпическим 61 | Бокс

13:42

Хертогенбос. Цуренко вышла во второй круг 150 | Теннис

12:37

Нико Росберг: Феттель заслужил штраф 116 | Формула-1

12:24

Европейская пресса об ошибке Феттеля на Гран-при Канады и решении стюардов 108 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

Уайлдер vs Бризил (Фото боя)

Сауль Альварес vs Дэниел Джейкобс (Фото боя)

ВИДЕО

Хертогенбос. Соболенко – Айява: обзор матча первого круга (Видео)

Хертогенбос. Леся Цуренко – Кристина Плишкова: обзор матча первого круга (Видео)

НБА. Стефен Карри и Клэй Томпсон – возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Кевин Дюрант получил травму и покинул арену на костылях (+Видео)

Головкин vs Роллс: лучшие моменты боя (Видео)

Ролан Гаррос. Надаль - Тим: обзор финального матча (Видео)

Ролан Гаррос. Барти - Вондроушова: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Формула-1. Льюис Хэмилтон – победитель Гран-при Канады
Ролан Гаррос. Надаль защитил титул, обыграв Тима
Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса (+Видео нокаута)
Эшли Барти стала чемпионкой «Ролан Гаррос», победив в финале Вондроушову
Богдан Бондаренко – победитель четвертого этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2019 (195)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)
Январь 2019 (553)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги